Palermo-Carrarese. Le formazioni ufficiali del match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Palermo–Carrarese, gara valida per la 14ª giornata di Serie B in programma allo stadio Renzo Barbera.

Filippo Inzaghi conferma il suo 3-5-2, con Segre dal primo minuto e Vasic inizialmente in panchina. Davanti spazio a Pohjanpalo e Le Douaron. Pierozzi e Augello agiranno sulle corsie esterne, mentre in mezzo Ranocchia torna titolare dopo la squalifica.

Dall’altra parte, mister Calabro risponde con un 3-5-2 solido e giovane: in attacco ci saranno Aiuso e Zanon, mentre in regia spazio a Hasa e Schiavi. Imperiale guida il terzetto difensivo.

PALERMO (3-5-2)

66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2)

1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Abiuso, 11 Cicconi, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 37 Calabrese, 44 Sekulov, 70 Hasa, 72 Zanon.

A disposizione: 99 Fiorillo, 5 Salamon, 6 Oliana, 7 Belloni, 8 Melegoni, 10 Bozhanaj, 13 Bouah, 21 Rubino, 28 Distefano, 32 Finotto, 77 Parlanti, 92 Torregrossa.

Allenatore: Calabro.

Arbitro: Mario Perri (Roma 1).

Primo assistente: Alessandro Costanzo (Orvieto).

Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno).

