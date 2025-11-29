Serie C giorne B: termina in parità il primo tempo tra Forli e Bra, pari senza reti anche tra Gubbio e Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Terminano i primi tempi dei match del girone B di Serie C. Al “Barbetti” vanno al riposo sul risultato di parità Gubbio e Livorno, con la seconda frazione di gara che ci dirà se una delle due squadre farà suo l’incontro.

Si conclude senza reti e con poche emozioni anche l’altro match tra Forli e Bra, con i giallorossi che vanno al riposo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata al 19′ da Lia.

