Serie C giorne B: termina in parità il primo tempo tra Forli e Bra, pari senza reti anche tra Gubbio e Livorno
Terminano i primi tempi dei match del girone B di Serie C. Al “Barbetti” vanno al riposo sul risultato di parità Gubbio e Livorno, con la seconda frazione di gara che ci dirà se una delle due squadre farà suo l’incontro.
Si conclude senza reti e con poche emozioni anche l’altro match tra Forli e Bra, con i giallorossi che vanno al riposo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata al 19′ da Lia.