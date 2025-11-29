Athletic Club Palermo a Favara, Ferraro: «Bisognerà lottare su ogni pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Si chiude un mini tour de force per l’Athletic Club Palermo, atteso domani alle 14.30 sul campo del Castrumfavara. La squadra di Emanuele Ferraro, reduce dalla sconfitta interna con la Nissa, dovrà affrontare una trasferta complicata allo stadio «Giovanni Bruccoleri».

Il tecnico nerorosa non nasconde le insidie del match: «Andiamo in un campo difficile, contro una squadra di categoria. Bisognerà lottare su ogni pallone per cercare di portare a casa un risultato positivo». Ferraro sottolinea anche la forza degli avversari in casa: «Squadre come il Favara in casa hanno una marcia in più. Da parte della mia squadra spero di vedere lo stesso spirito che stiamo mettendo da inizio campionato».

Sono 22 i convocati per la sfida. Restano indisponibili gli infortunati Bustos, Fastiggi, Lores Varela e Micoli, mentre Sanchez è squalificato.

Convocati
Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak
Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Martinez, Matera

