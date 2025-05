Prima di Salome al Teatro Massimo: presente anche Dario Mirri

Il Teatro Massimo di Palermo ha ospitato la Prima dell’atto unico di Salome. Uno spettacolo in cui domina il soprano Nina Bezu che impreziosisce l’opera di Richard Straus. Tanti applausi da parte del pubblico presente, in cui anche la scenografia ha giocato un ruolo importante. Come sottolinea Glitterisicilia.it, ad assistere allo spettacolo erano presenti diverse figure sia politiche sia sportive. Tra queste anche il presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, con la moglie Chiara Mazzarella.

Continue Reading