Pipitone dopo Roma Femminile-Palermo Women: «Un risultato che ci dà soddisfazione»

Ai microfoni ufficiali del club, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha commentato il pareggio per 1 a 1 ottenuto in casa della Roma Femminile, seconda della classifica del Girone C di Serie C:

«Questo pareggio in trasferta contro una della formazioni più attrezzate del campionato è un risultato che ci dà soddisfazione. Abbiamo dato continuità alla vittoria contro la Salernitana, nonostante siamo andate in svantaggio. Sono contenta per la rete di Coco che dopo il lungo periodo di assenza causa infortunio è tornata subito ad essere decisiva. Da domani penseremo alla prossima gara contro il Trastevere, un ulteriore banco di prova in vista della semifinale di Coppa Italia».