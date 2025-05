Di Marzio: “Napoli-Conte, si va verso la separazione. I partenopei accelerano su Allegri”

Nonostante la vittoria dello Scudetto, il destino di Antonio Conte sembra essere lontano da Napoli. Una situazione che ricorda la separazione tra gli azzurri e Luciano Spalletti dopo la vittoria del campionato nel 2023. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e il mercato. Motivo per il quale, Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e, dopo gli errori commessi nella passata stagione, vorrà dare continuità al progetto partenopeo, puntando su un allenatore esperto. La prima scelta sarebbe Massimiliano Allegri e il Napoli, adesso, avrebbe fretta di chiudere in quanto l’ex Juventus è finito nel mirino del Milan e dell’Inter, soprattutto dopo le ultime voci sul futuro di Simone Inzaghi che lo vedono sempre di più lontano da Milano.

