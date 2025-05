Premier League: Fulham sconfitto 0-2, il Manchester City si qualifica alla prossima Champions

Nonostante le difficoltà riscontrate durante la stagione, il Manchester City riesce a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra allenata da Guardiola vince 0-2 in casa del Fulham grazie alla rete di Gundogan (21′) e al gol di Haaland (72′) su calcio di rigore, aggiudicandosi quindi il match valevole per l’ultima giornata di campionato.

I citizens concludono la Premier League 2024-25 da terzi in classifica, mettendo in cassaforte la partecipazione alla massima competizione europea che andava conquistata oggi pomeriggio in quanto andava considerata la possibilità di farsi beffare dalla concorrenza delle altre tre quattro squadre in lotta per l’obiettivo.

Oltre al Tottenham (diciassettesimo ma campione dell’Europa League), al Liverpool (campione d’Inghilterra) e l’Arsenal (seconda), il Manchester City si qualifica in Champions League insieme al Chelsea e al Newcastle. L’Aston Villa ottiene il pass per l’Europa League, mentre il Nottingham farà parte della prossima Conference League.

RISULTATI

Bournemouth-Leicester 2-0 (74′ e 88′ Semenyo)

Fulham-Manchester City 0-2 (21′ Gundogan, 72′ rig. Haaland)

Ipswich-West Ham 1-3 (43′ Ward-Prowse, 52′ Broadhead, Bowen, 87′ Kudus)

Liverpool-Crystal Palace 1-1 (9′ Sarr, 85′ Salah)

Manchester United-Aston Villa 2-0 (76′ Diallo, 87′ rig. Eriksen)

Newcastle-Everton 0-1 (65′ Alcaraz)

Nottingham Forest-Chelsea 0-1 (50′ Colwill)

Southampton-Arsenal 1-2 (43′ Tierney, 56′ Stewart, 90′ Odegaard)

Tottenham-Brighton 1-4 (17′ rig. Solanke, 51′ e 64′ Hinshelwood, 87′ rig. O’Riley, 93′ Gomez)

Wolverhampton-Brentford 1-1 (20′ Mbeumo, 75′ Munetsi)

CLASSIFICA

1. Liverpool 84 (Campione d’Inghilterra)

2. Arsenal 74 (in Champions League)

3. Manchester City 71 (in Champions League)

4. Chelsea 69 (in Champions League)

5. Newcastle 66 (in Champions League)

6. Aston Villa 66 (in Europa League)

7. Nottingham Forest 65 (in Conference League)

8. Brighton 61

9. Bournemouth 56

10. Brentford 56

11. Fulham 54

12. Crystal Palace 53 (in Europa League – Vincitore FA Cup)

13. Everton 48

14. West Ham 43

15. Manchester United 42

16. Wolverhampton 42

17. Tottenham 38 (in Champions League – vincitore dell’Europa League)

18. Leicester 25 (retrocesso)

19. Ipswich 22 (retrocesso)

20. Southampton 12 (retrocesso)