Playoff Serie B: la Cremonese vince 3 a 0 contro la Juve Stabia e vola in finale

È la Cremonese la prima finalista dei playoff di Serie B. Dopo la sconfitta per 2 a 1 nella gara di andata, rimediata in casa della Juve Stabia, i grigiorossi sfruttano il fattore campo e rifilano un pesantissimo 3 a 0 ai campani.

i Padroni di casa partono subito col piede sull’acceleratore attraverso una conclusione immediata di Vandeputte, che mette sugli attenti i campani. Gli uomini di Stroppa crescono minuto dopo minuto nonostante qualche timido segnale di reazione delle Vespe, e al 28′, dopo una chiusura decisiva su Adorante, Castagnetti riceve palla da Barbieri all’interno dell’area di rigore e col piatto supera Thiam. Successivamente, il portiere dei campani è attento su Collocolo, che precede una doppia chance per i suoi compagni: prima arriva il bel tiro da fuori di Pierobon che sfiora il palo, mentre al 36′ Fulignati compie un bell’intervento sul tiro di Mosti.

Nella ripresa si complica al 59′ la gara della Juve Stabia, per via dell’espulsione di Andreoni per un fallo di mano che, con l’intervento del Var, viene punito col cartellino rosso. Dalla battuta della punizione, Vandeputte si inventa uno schema, innesca Johnsen e Thiam viene sorpreso sul suo palo. Il 2 a 0 taglia definitivamente le gambe ai campani, che al 67′ subiscono anche il tris con la firma dell’ex Catanzaro, il quale beffa il portiere avversario con un tiro cross.

Stasera, il match delle 19:30 tra Spezia e Catanzaro (coi bianconeri che partono dal 2 a 0 ottenuto all’andata) permetterà ai grigiorossi di conoscere i loro avversari che dovranno affrontare in finale.