Playoff Serie B: le formazioni ufficiali di Spezia-Catanzaro

Tutto pronto per il match delle 19:30 tra Spezia e Catanzaro, match valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Dopo il 2 a 0 ottenuto all’andata, i bianconeri sono ad un passo dalla finale, in cui incontrerebbero la Cremonese, che poco fa ha superato la Juve Stabia per 3 a 0 (tot. 4-2).

Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Catanzaro:

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio; Di Serio; Esposito. Allenatore: Luca D’Angelo

CATANZARO (4-3-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini, Quagliata; Pompetti, Petriccione, Ilie; Buso, La Mantia; Iemmello. Allenatore: Fabio Caserta