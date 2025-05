Playoff Serie B: Castagnetti fa esplodere lo “Zini”, all’intervallo Cremonese avanti 1 a 0 sulla Juve Stabia

La Cremonese vede la finale playoff. Allo stadio “Giovanni Zini” i grigiorossi concludono il primo tempo sul risultato di 1 a 0 e, dopo la sconfitta per 2 a 1 nella semifinale di andata in casa della Juve Stabia, si avvicinano sempre di più all’ultimo step degli spareggi. Padroni di casa subito partiti col piede sull’acceleratore, con una conclusione immediata di Vandeputte che mette sugli attenti i campani. Gli uomini di Stroppa crescono minuto dopo minuto nonostante qualche timido segnale di reazione delle Vespe, e al 28′, dopo una chiusura decisiva su Adorante, Castagnetti riceve palla da Barbieri all’interno dell’area di rigore e col piatto supera Thiam.

Successivamente, il portiere dei campani è attento su Collocolo, che precede una doppia chance per i suoi compagni: prima arriva il bel tiro da fuori di Pierobon che sfiora il palo, mentre al 36′ Fulignati compie un bell’intervento sul tiro di Mosti. Dopo i tre minuti di recupero, le due squadre rientrano negli spogliatoi: la Juve Stabia dovrà necessariamente evitare la sconfitta per accedere alla finale, in quanto a parità di reti nel totale delle due gare passerebbe la squadra miglior classificata in regular season.