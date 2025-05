Cremonese-Juve Stabia: l’abbraccio tra Stroppa e Pagliuca dopo le recenti polemiche

In questi istanti, allo stadio Giovanni Zini, si sta disputando il match delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie B tra Cremonese e Juve Stabia. I grigiorossi sono obbligati a vincere per ribaltare il 2 a 1 maturato all’andata: una gara delicata che, dalle polemiche scaturite dopo le conferenze stampe prepartita da parte dei due allenatori, rischiava di diventare ancora più tesa. Fortunatamente, prima del fischio d’inizio, Giovanni Stroppa e Guido Pagliuca si sono scambiati un abbraccio (e qualche parola dal sapore di chiarimento. Precisamente, il tecnico dei grigiorossi si era lamentato per l’eccessive proteste degli avversari nella partita precedente, ma il gesto di poco fa smonta le polemiche che sono state montante nelle scorse ore.

