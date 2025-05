Palermo Women: le rosanero pareggiano 1 a 1 in casa della Roma Femminile

Si conclude sul risultato di 1 a 1 il match della 29esima giornata del Girone C di Serie C Femminile tra Roma e Palermo Women. Le rosanero, ad una giornata dalla fine del campionato, complicano i piani delle giallorosse che, per via del 4 a 0 del Trastevere rifilato al Catania, si ritrovano adesso a -3 dalla vetta.

Nonostante i 23 punti di distacco in classifica, le siciliane tengono testa alle padrone di casa, costringendole a tornare negli spogliatoi a reti inviolate. Al 57′ De Leonardis trova, però, il gol del vantaggio della Roma, ma subito dopo arriva la rete del definitivo pareggio firmata da Coco.

La squadra di Rosalia Pipitone concluderà la stagione nel prossimo weekend, affrontando la capolista Trastevere: una gara per difendere il sesto posto e per prepararsi alle semifinali di Coppa Italia.