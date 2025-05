Dall’Arabia: Inzaghi ha accettato il contratto faraonico dell’Al-Hilal. I dettagli

Nonostante un’annata positiva su tutti i fronti, l’Inter rischia di concludere la stagione con zero titoli. Sabato 31 maggio i nerazzurri si contenderanno la Champions League con il Psg per riscattare la mancata vittoria dello Scudetto. Tuttavia, a prescindere di come finirà la stagione, il futuro di Simone Inzaghi resta un rebus da sciogliere. Il contratto del tecnico scadrà il 30 giugno 2026 e potrebbe non proseguire la sua avventura sulla panchina milanese.

Come riporta SSC, una delle emittenti principali dell’Arabia Saudita, l’ex Lazio avrebbe addirittura accettato la super proposta che gli è arrivata recentemente dall’Al-Hilal. Nei prossimi giorni, infatti, un uomo vicino all’allenatore definirà tutti i dettagli del contratto, che dovrebbe garantire al tecnico 25 milioni netti a stagione per due anni. Marotta, pronto a rinnovare il contratto dell’allenatore nerazzurro con l’aumento dell’ingaggio fino a 7 milioni di euro, potrebbe quindi mettersi alla ricerca di un nuovo tecnico che possa dare continuità e certezze al progetto meneghino.