Playoff Serie B: le formazioni ufficiali di Cremonese-Juve Stabia

Tutto pronto allo Zini per il ritorno della semifinale playoff tra Cremonese e Juve Stabia, in programma questa sera. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei campani, che grazie ai gol di Pierobon e Adorante hanno messo un piede in finale, nonostante la reazione grigiorossa firmata Johnsen.

Ecco le formazioni ufficiali scelte da Stroppa e Pagliuca per il match decisivo.

Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-4-3):

Fulignati; Folino, Ceccherini, Ravanelli; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Azzi; Johnsen, Vazquez, Vandeputte.

A disposizione: De Luca, Drago, Gelli, Majer, Moretti, Nasti, Pickel, Tannander, Triacca, Valoti, Zanimacchia.

Allenatore: Stroppa

JUVE STABIA (3-5-2):

Thiam; Varnier, Peda, Bellich; Floriani, Mosti, Pierobon, Sgarbi, Andreoni; Adorante, Candellone.

Allenatore: Guido Pagliuca