Modena, non solo Dionisi: per la panchina spunta anche l’idea Abate

In attesa dell’incontro decisivo tra il tecnico Paolo Mandelli e la dirigenza del Modena, il club emiliano guarda già al futuro. Subentrato a novembre al posto di Pierpaolo Bisoli, Mandelli ha portato la squadra a una salvezza tranquilla, ma il mancato approdo ai playoff e le tensioni con la piazza potrebbero spingere la società verso un cambio in panchina.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’intenzione della dirigenza sarebbe quella di aprire un nuovo ciclo con un profilo giovane e ambizioso, capace di rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo in città.

I nomi sul taccuino: Dionisi e Pirlo in cerca di riscatto

Tra i candidati principali circolano con insistenza i nomi di Andrea Pirlo, esonerato dalla Sampdoria dopo appena tre giornate in questa stagione, e Alessio Dionisi, destinato a lasciare il Palermo dopo un’annata deludente. Entrambi sarebbero pronti a rimettersi in gioco e potrebbero vedere in Modena un’opportunità concreta per rilanciarsi, in una piazza ambiziosa che punta almeno ai playoff.

Spunta Ignazio Abate: suggestione con radici modenesi

Nelle ultime ore, come riportato dal Resto del Carlino, si fa strada anche il nome di Ignazio Abate, reduce da un’esperienza positiva ma conclusa con esonero alla Ternana, dove ha lottato fino all’ultimo per la vittoria del Girone B di Serie C. Per Abate si tratterebbe di un ritorno in gialloblù: l’ex terzino del Milan ha infatti vestito la maglia del Modena nella stagione 2006/07, collezionando 38 presenze in Serie B.