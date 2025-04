Pohjanpalo, l’incubo dei portieri: la Serie B lo celebra con un meme virale

La Lega di Serie B celebra con ironia il momento magico di Joel Pohjanpalo, protagonista assoluto del Palermo in questa fase finale di stagione. Con un post diventato virale sui social, la Lega ha messo in risalto i numeri impressionanti del bomber finlandese: 9 partite, 9 gol, 2 assist.

Nel meme pubblicato, i portieri inseguono disperatamente il sogno del “clean sheet”, ovvero mantenere la porta inviolata. Ma nella seconda parte dell’immagine appare Pohjanpalo che, con la sua onnipresenza offensiva, si frappone tra loro e l’obiettivo, trasformandosi nel nuovo incubo dei numeri uno della cadetteria.

Arrivato in rosanero durante il mercato invernale, il numero 19 del Palermo ha avuto un impatto devastante sul campionato, garantendo ai siciliani concrete speranze di blindare i playoff. La sua media realizzativa è fuori scala, e la puntualità con cui va a segno ha attirato l’attenzione di tifosi, media e addetti ai lavori.

Con questa trovata social, la Serie B non solo omaggia uno dei suoi giocatori più in forma, ma mostra anche una capacità comunicativa moderna, giocosa e capace di coinvolgere una vasta platea di appassionati. E mentre i portieri incrociano le dita per una giornata di grazia, Palermo si gode il suo nuovo idolo: Joel Pohjanpalo, il finlandese che non perdona.