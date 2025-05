Playout Girone C Serie C: Foggia salvo, il Messina perde 1 a 0 e retrocede in D

Sospiro di sollievo per il Foggia, dramma sportivo per il Messina. Allo stadio “Pino Zaccheria”, dopo lo 0 a 0 dell’andata, si conclude sul risultato di 1 a 0 per i rossoneri il match di ritorno del playout del Girone C di Serie C. La rete al 15′ di Emmausso ha permesso ai padroni di casa di indirizzare la gara in discesa, in quanto ai siciliani sarebbe servita solamente una vittoria per consolidare la categoria. Il Messina ha provato fino all’ultimo a giocarsi le proprie possibilità, sfumate esattamente al 75′ per via del rigore sbagliato da Luciani. Ai peloritani, dunque, non bastano i playout per salvare una stagione condizionata dalle tantissime difficoltà sportive e societarie, che invece, almeno per oggi, sono state superate dal Foggia, altra società in cui, durante l’anno, si sono registrati tanti momenti di massima incertezza.

Di seguito il programma degli altri spareggi:

Ore 17:30

Pro Vercelli-Pro Patria (and. 0-1)

Ore 20

Spal-Milan Futuro (and. 0-1)

Lucchese-Sestri Levante (and. 1-2)

Triestina-Caldiero Terme (and. 0-0)