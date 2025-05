Accomando (DAZN): “Modena, Mandelli potrebbe salutare. Vivarini alla finestra”

Dopo aver centrato la salvezza nelle ultime giornate e con i playoff sfumati, il Modena pensa già alla prossima stagione per riscattarsi. Infatti, come riporta Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il club emiliano incontrerà il tecnico Paolo Mandelli nei primi giorni della prossima settimana. L’allenatore potrebbe lasciare la panchina dei canarini, motivo per il quale la società non vorrà farsi trovare impreparata in caso di separazione. Andrea Pirlo potrebbe essere la prima alternativa, ma occhio anche a Vincenzo Vivarini. Non convincono, invece, i nomi di Leonardo Semplici e Fabio Cannavaro.

