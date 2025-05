Calciomercato Spezia: idea Micai a parametro zero

Nonostante un playoff da disputare da protagonista, lo Spezia inizia a studiare le prime mosse per il prossimo calciomercato estivo. I bianconeri, infatti, starebbero monitorando quanto sta accadendo in casa Cosenza dopo la retrocessione in Serie C. Infatti, il portiere Alessandro Micai dovrà salutare i calabresi a parametro zero in quanto, stando ad una clausola presente sul contratto, è libero di svincolarsi dalla squadra in caso di mancata salvezza. Lo Spezia, che poi a gennaio puntò sul ritorno di Chichizola, è pronto a rifarsi vivo per assicurarsi le prestazioni del giovane estremo difensore, finito anche nel mirino di altre societarie. A riportarlo è TifoCosenza.it.

