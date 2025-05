Playoff Serie B: le formazioni ufficiali di Catanzaro-Cesena

I playoff di Serie B entrano nel vivo. Oggi, sabato 17 maggio, Spezia e Cremonese conosceranno le proprie avversarie che affronteranno in semifinale. Se i grigiorossi dovranno attendere l’esito di Juve Stabia-Palermo, in programma alle 19:30, i bianconeri incontreranno una tra Catanzaro e Cesena, in campo alle 17:15. Di seguito le formazioni ufficiali del match che andrà in scena allo stadio “Ceravolo”:

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello. Biasci. All.: Caserta.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Piacentini, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Saric, Calò, Celia; Antonucci, Sphendi. All.: Mignani.

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari. Se il punteggio resta invariato, si qualifica la squadra meglio piazzata.