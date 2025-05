Foggia-Messina: il bentornato dello Zaccheria a Matteo, tifoso sopravvissuto all’incidente di Potenza

In questo momento si sta disputando Foggia-Messina, gara di ritorno del playout del Girone C di Serie C. Durante il riscaldamento, il pubblico si è reso protagonista di un’accoglienza molto calorosa nei confronti di Matteo Matullo, giovane tifoso rossonero che è sopravvissuto al terribile incidente di Potenza del 13 ottobre in cui persero la vita quattro dei suoi compagni di tifo, ovvero Gaetano, Michele, Samuel e Samuele. Una giornata, dunque, particolare per il giovane sostenitore del Foggia che torna a incitare dal vivo la sua squadra del cuore a distanza di mesi dalla terribile vicenda vissuta.

