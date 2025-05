Schira: “Frosinone, Angelozzi nel mirino della Cremonese”

La Cremonese ambisce alla promozione in Serie A tramite i playoff e stasera, sabato 17 maggio, guarderà in maniera interessata la sfida tra Juve Stabia e Palermo per conoscere la sua avversaria in semifinale. Nel frattempo, la dirigenza sta già pensando alla prossima stagione e sarebbe alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com, il candidato numero uno sarebbe Guido Angelozzi, che è attualmente sotto contratto con il Frosinone. I ciociari, impegnanti nel playout contro la Salernitana, potrebbero separarsi con l’esperto dirigente al termine della stagione. E il club grigiorosso monitora attentamente gli sviluppi.

