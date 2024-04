Pisa-Palermo, Corini: «Non siamo stati solidi dal punto di vista mentale»

Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone commentando la sconfitta contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Due squadre simili? Sono due squadre che giocano sempre a calcio, attaccano. Nel primo tempo noi abbiamo fatto molto bene, una gara di livello facendo tre gol anche con Di Francesco. Nel secondo tempo sembrava equilibrata, il 2-1 ha cambiato l’inerzia. Siamo stati bravi a fare il 3-2. In queste ultime partite non siamo stati solidi dal punto di vista mentale per tenere botta».