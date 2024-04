Pisa-Palermo, D’Alessandro: «Rigore errore che mi dà fastidio, Tramoni mi ha salvato»

Marco D’Alessandro ha parlato ai microfoni di “50 Canale” rilasciando le seguenti parole dopo la vittoria sul Palermo:

«Rigore causato? Dovevo evitare in quella situazione, un errore che mi da fastidio. Per fortuna ci ha pensato Tramoni e mi ha regalato il sorriso, ma dovevo gestirla meglio. Gol di Tramoni? Tutte le copertine oggi le merita Matteo per quello che ha passato e per come è entrato oggi. Fai doppietta in una partita cosi non possiamo che rammaricarci per non averlo avuto per l’intera stagione. È un giocatore forte e possiamo solo che dirle grazie, si merita gli applausi da parte di tutto. La vittoria è sua oggi. L’ho ringraziato tre/quattro volte dicendo che mi ha salvato con la doppietta visto che avevo procurato il rigore. Ritorno della curva? Vivere una partita con i tifosi è un’altra roba, una spinta in più per noi. Non è un caso che oggi l’abbiamo ribaltata due volte grazie alla spinta dei tifosi, tutto cambia ed è innegabile. Un gol che volevo, l’unico rammarico è non aver esultato bene visto che stavamo perdendo.