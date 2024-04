Pisa-Palermo, Tramoni: «Sensazione inspiegabile, giornata più bella della mia carriera»

Matteo Tramoni ha parlato ai microfoni di “50 Canale” rilasciando le seguenti parole dopo la vittoria contro il Palermo:

«Il 3-3 era già bellissimo, il quarto è arrivato ed è stata una sensazione inspiegabile. Emozione? Sicuramente la più bella giornata della mia carriera, prima doppietta. Ho dovuto sfondare un crociato per farlo (ride, ndr). Sono entrato dalla panchina senza neanche scaldarmi. Non pensavo di entrare, non so perché il mister si è girato verso di me e ha detto “entra”. Vittoria meritata? Dopo il gol di D’Alessandro abbiamo spinto, anche dopo il rigore non abbiamo mollato. Speriamo di restare su questa media, c’è da lavorare, ci mancano sette partite per arrivare al meglio».