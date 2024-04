Pisa-Palermo 4-3. Gli Highlights del match (VIDEO)

Ennesimo blackout del Palermo che lascia per strada altri punti importanti. A Pisa i rosanero si fanno nuovamente raggiungere e mettono in evidenza i limiti e le difficoltà dell’ultimo periodo. Dopo un primo tempo solido terminato 0-2, gli uomini di Corini si fanno raggiungere e rimontare dai padroni di casa. Dopo il 3 a 3 realizzato in inferiorità numerica, i rosanero subiscono il gol del 4 a 3 per via delle solite disattenzioni collettive. Un 4 a 3 difficile da digerire per il Palermo che non riesce a voltare pagina.

