Pisa-Palermo, Brunori: «Facciamo errori troppo banali. Chiediamo scusa ai tifosi»

Matteo Brunori, intervenuto in mixed-zone ha rilasciato le seguenti parole:

«Secondo marcatore del Palermo? Oggi faccio fatica a gioire per un traguardo che mi rende orgoglioso. Abbiamo commesso degli errori, sicuramente bisogna stare attendo e in un momento così avere l’umiltà di chiedere scusa. Migliorare i dettagli, facciamo errori troppo banali e in serie B la paghi. Tifosi meritano il massimo? Questo lo so e lo sappiamo, questa piazza e questa tifoseria sono un valore aggiunto. Dobbiamo farci un bagno di umiltà e chiedere scusa, in un giorno festivo farsi km per venire a seguire la propria squadra è solo da apprezzare».