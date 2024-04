Palermo sconfitto, il dg del Castellammare si sfoga: “Società miope, sabato disertiamo il Barbera”

Attraverso i propri social il direttore generale del Castellammare, l’avvocato Giovanni Castronovo esprime il proprio disappunto sull’ennesimo risultato negativo del Palermo.

Di seguito lo sfogo del dirigente della squadra che milita in eccellenza:

“Non ho più voglia neppure di vedere le partite del Palermo. Oggi ho visto solo il primo tempo, perché sapevo già che il Pisa avrebbe sicuramente pareggiato, essendo questo un copione scontato, che va in scena da ben due anni. A fine partita ho scoperto che si sono superati, resuscitando l’agonizzante il Pisa,facendosi rimontare per ben due volte. Corini e’il primo responsabile di questo disastro (vediamo cosa ci dirà in conferenza stampa, relativamente al percorso. Spero tanto che stavolta segua quello verso casa sua), ma dopo un secondo tempo simile sono da condannare tutti, senza alcuna attenuante. Purtroppo abbiamo una società miope ed incapace di vedere le nefandezze tecnico/tattiche che tutti vediamo (o fanno finta di non vedere), ed una squadra composta da gente senza personalità, carattere ed attributi. Mi auguro solo che stavolta la tifoseria, alla ripresa degli allenamenti, li contesti in modo più vigoroso (sempre però in modo civile), perché sono persone indegne di indossare la gloriosa casa a rosanero. E sabato, contro la Sampdoria, dobbiamo disertare il Renzo Barbera, perché questa è gente che non merita di essere incitata dal meraviglioso pubblico palermitano. Se avete un briciolo di dignità dimettetevi tutti ed andate a lavorare…”.