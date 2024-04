Palermo sconfitto a Pisa, Sasà Salvaggio furioso sui social: “Vergognatevi” (FOTO)

L’ennesima sconfitta del Palermo in trasferta, ma soprattutto l’ennesima gara prima vinta e poi ribaltata ha suscitato molti pareri negativi non solo tra i tifosi, ma anche su alcuni volti noti. Tra questi c’è il comico palermitano Sasà Salvaggio che ha lasciato il seguente commento sotto ad un post sulla pagina ufficiale del Palermo:

“Vi dovete vergognare per la città e per i tifosi che vi seguono in tutta Italia. Corini l’anti-calcio. Lascia in campo sul 2-0 l’unico ammonito e sostituisce i migliori, Brunori e Di Francesco. Poi l’ingresso di Aurelio un capolavoro tattico di questo allenatore neanche buono per la squadra della parrocchia”.

