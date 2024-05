Secolo XIX: “Dominio Palermo, Samp ko”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara persa dalla Sampdoria contro il Palermo.

Il sogno svanisce come non ti aspetti. Con una partita non da Sampdoria, almeno della Sampdoria dell’ultimo periodo, per quasi un’ora. E al risveglio il risultato era già compromesso, 2-0 per i rosanero. Ci sarebbe voluta una rimonta storica per ribaltarlo, ma non era serata. Finisce così, al Barbera, la grande rincorsa di Andrea Pirlo e dei suoi ragazzi. Dal Palermo a Palermo c’è tutto il campionato della Sampdoria.

Infatti proprio la vittoria con i rosanero al Ferraris del 4 novembre, con quei festeggiamenti pazzi in mezzo al campo, è stata indicata dall’allenatore blucerchiato come la partita della svolta della stagione. Quella che ha acceso il gruppo, la terapia degli abbracci. E a interrompere il cammino nei playoff è stato lo stesso Palermo, sei mesi dopo.

Arrivati alla partita che hanno inseguito per un campionato, i blucerchiati si sono sciolti, con una di quelle prestazioni incolori, per approccio e prestazione dei singoli, nelle quali ogni tanto sono incappati in stagione. Pur con l’attenuante dell’epidemia di infortuni che ne ha condizionato l’anno ben più dei 2 punti di penalizzazione.