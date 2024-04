Pisa-Palermo, Corini: «Siamo rammaricati e delusi»

Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone commentando la sconfitta contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Difficile commentare un periodo così negativo. Non riusciamo ad avere l’equilibrio mentale che serve in questa categoria per reggere l’uro di certi momenti. Non basta quello che facciamo, non lo facciamo con la continuità giusta e questo ci compromette i risultati. Difendere zona playoff? Oggi una giornata difficile e complicata, siamo usciti con le ossa rotte. Vieni da un periodo negativo e devi essere forte dal punto di vista mentale per preparare la prossima sfida. La passione e l’amore dei tifosi è straordinario, una delusione forte non aver regalato loro qualcosa di bello nelle ultime gare. Siamo rammaricati e delusi, è difficile esprimere quello che proviamo, dobbiamo essere forti, lucidi ed equilibrati. Dobbiamo finire più in alto e prepararci per i playoff».