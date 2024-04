Pisa-Palermo 4-3. “I Top e flop” del match

Una pasquetta molto amara per il Palermo. Dopo un primo tempo promettente in cui si vedono idee offensive e solidità, nella ripresa i rosanero spengono nuovamente la luce come avvenuto in altre partite e perdono per 4 a 3. Una sconfitta che sa di batosta: ancora una volta i gli uomini di Corini sprecano altri punti e compromettono il proprio percorso, non riuscendo dunque a voltare pagina e a correggere le difficoltà dell’ultimo periodo.

Di seguito “I top e flop” targati Ilovepalermocalcio.com

I TOP

BRUNORI: si inventa un bel gol su punizione e mette Lund davanti la porta per fargli firmare il raddoppio. Firma la doppietta su calcio di rigore procurato da Vasic attraverso un suo assist. Partita da vero trascinatore che però non basta per portare i tre punti a casa. PARTITA DA CAPITANO PURO.

PIGLIACELLI: nel primo tempo compie un’ottima parata sul tiro ravvicinato di Barbieri e fa partire l’azione del raddoppio rosanero. Incolpevole nei due gol subiti. Miracoloso su Valoti e attento su Caracciolo evitando il possibile 3 a 2 dei padroni di casa. Anche nelle altre due firme nerazzurre ha poche colpe. SALVA IL POSSIBILE.

I FLOP

CORINI: viene inserito il suo nome per evidenziare le lacune e le responsabilità collettive che continuano a preoccupare sempre di più. Ennesimo crollo ed ennesimo blackout che costano tre punti importanti e che rimandano una svolta e una reazione che ad oggi risultano essere un miraggio.

Pisa-Palermo 4-3: le pagelle del match