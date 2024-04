Pisa-Palermo 4-3: le pagelle del match

Ennesimo blackout del Palermo che lascia per strada altri punti importanti. A Pisa i rosanero si fanno nuovamente raggiungere e mettono in evidenza i limiti e le difficoltà dell’ultimo periodo. Dopo un primo tempo solido terminato 0-2, gli uomini di Corini si fanno raggiungere e rimontare dai padroni di casa. Dopo il 3 a 3 realizzato in inferiorità numerica, i rosanero subiscono il gol del 4 a 3 per via delle solite disattenzioni collettive. Un 4 a 3 difficile da digerire per il Palermo che non riesce a voltare pagina.

Di seguito le pagelle di Ilovepalermocalcio.com:

PIGLIACELLI 6,5: Nel primo tempo compie un’ottima parata sul tiro ravvicinato di Barbieri e fa partire l’azione del raddoppio rosanero. Incolpevole nei due gol subiti. Miracoloso su Valoti e attento su Caracciolo evitando il possibile 3 a 2 dei padroni di casa. Anche nelle altre due firme nerazzurre ha poche colpe.

DIAKITE’ 4,5: Forse il giocatore più in difficoltà del reparto difensivo del Palermo. A differenza delle altre partite è pure poco attivo in fase offensiva.

NEDELCEARU 5: Non è responsabile dei quattro gol subiti ma soffre le solite difficoltà collettive in fase difensiva.

CECCARONI 5: Come Nedelcearu non ha particolari colpe sulle quattro reti dei padroni di casa ma rispetto a Nedelcearu è forse meno pulito su certi interventi e rischia anche di provocare un rigore.

LUND 6,5: Segna un bel gol e compie alcuni interventi difensivi degni di nota. Nel secondo tempo risente il blackout collettivo che influisce sul giudizio finale.

GOMES 4,5: In cinque minuti del secondo tempo rovina una prestazione più che sufficiente. Si perde Bonfanti nel gol del 2 a 2 e subito dopo si fa espellere per doppia ammonizione.

COULIBALY: s.v. (dal 19’ Vasic 5,5: gioca quasi tutta la gara per via dell’infortunio dell’ex Salernitana. Permette a D’Alessandro di concludere con più facilità in occasione dell’1-2 e in altre occasioni compie altri errori di marcatura. Si riscatta parzialmente col rigore procurato)

SEGRE 5: Il suo impegno non basta stavolta per incidere in positivo. Si perde Tramoni in occasione del gol del 4 a 3

DI MARIANO 5: Si sacrifica più volte in fase difensiva, non commette errori particolari ma non offre vivacità al reparto offensivo (dall’81’ Graves: s.v.)

BRUNORI 7,5: si inventa un bel gol su punizione e mette Lund davanti la porta per fargli firmare il raddoppio. Firma la doppietta su calcio di rigore procurato da Vasic attraverso un suo assist. Partita da vero capitano e trascinatore che però non basta per portare i tre punti a casa. (dall’81’ Soleri 5,5: Pochi minuti a disposizione per incidere ma sul gol del 3 a 3 permette a Tramoni di calciare indisturbato).

DI FRANCESCO 5,5: Dalle sue parti nascono diverse minacce che nel primo tempo mettono in difficoltà la difesa del Pisa. Nella ripresa soffre il blackout collettivo. (dal 73′ Aurelio s.v.)

CORINI 5: Primo tempo pià che sufficiente in cui la squadra soffre poco e va avanti di due gol. Nella ripresa il Palermo subisce ben quattro gol. Ennesimo black-out ed ennesimi errori collettivi che compromettono ancora una volta il percorso.