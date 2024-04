Terminano le gare di serie B giocate oggi alle ore 15. Vince il Como che in casa batte 2-o il Sudtirol. Il Catanzaro espugna il Tardini e vince 2-0 sul Parma. Sconfitta casalinga per il Venezia, la Reggiana si è imposta per 3-2.

Ecco i risultati finali:

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana 2-3