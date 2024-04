Serie B: Palermo rimontato dal Pisa e sorpassato dal Catanzaro. La classifica aggiornata

Terminano le gare di serie B giocate oggi alle ore 15. Vince il Como che in casa batte 2-o il Sudtirol. Il Catanzaro espugna il Tardini e vince 2-0 sul Parma. Sconfitta casalinga per il Venezia, la Reggiana si è imposta per 3-2. Il Palermo esce da Pisa sconfitto per 4-3 dopo aver finito il primo tempo in vantaggio 2-0.

Ecco i risultati finali:

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana 2-3

CLASSIFICA

Parma 65

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Brescia 42

Pisa 40

Reggiana 40

Sampdoria 40

Cittadella 39

Sudtirol 38

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

Ternana 32

Ascoli 31

Spezia 31

Feralpisalò