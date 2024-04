Pisa-Palermo, Aquilani: «Vittoria meritata contro una squadra che lotterà per la A fino alla fine»

Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole dopo la vittoria contro il Palermo:

«Vittoria-svolta? Una partita importante che ti da qualcosa. Siamo usciti spesso da questo stadio con amarezze, oggi con una gioia meritata. Siamo andati sotto di due eurogol, nel secondo tempo abbiamo rimontato vincendo meritatamente una partita. Tramoni? Non mi sorprende la doppietta, è un giocatoreforte con qualità importanti. Spero non si senta appagato da questi gol, domani deve allenarsi sempre per fare meglio. Fino a poco tempo fa le perdevamo all’ultimo minuto, ora abbiamo alzato l’attenzione. Oggi la squadra meritava di vincere nonostante lo svantaggio, abbiamo vinto contro un avversario importante, il Palermo che lotterà per la serie A fino alla fine. La chiave che ci ha fatto ribaltare la gara? La squadra stava facendo bene, nel primo tempo abbiamo fatto 9 tiri, loro solo 3. Quando vai sotto cerchi di capire come dare la scossa. I tifosi ci hanno spinto fino all’ultimo. La svolta è stata Matteo che ha fatto due gol. Chi subentra è importante come chi gioca dall’inizio».