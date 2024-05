Serie A: equilibrio e reti inviolate tra Lecce e Atalanta all’intervallo

Termina il primo tempo tra Lecce e Atalanta. Nella prima frazione di gioco, al 4′ azione personale del russo Mirachuk, che viene servito tra le linee, porta palla fino al limite dell’area e calcia con il sinistro sul primo palo. Falcone respinge lateralmente. Al 7’è ancora Atalanta, Dorgu sbaglia un passaggio e consegna il pallone a Scamacca, che lo offre a Touré, il quale vede e serve l’inserimento di Pasalic. Il croato prova a superare il portiere del Lecce con un tocco sotto, ma Falcone resta in piedi e riesce a respingere. Il Lecce però non si limita a guardare e risponde: Gallo porta palla, vede il movimento di Piccoli e lo serve con un gran lancio alle spalle di Bonfanti. Il numero 91 del Lecce calcia di prima intenzione, ma non riesce a battere Musso.

Dopo un calo dei ritmi, l’Atalanta di Gasperini prova a sbloccare il match: Miranchuk serve al limite dell’area Scamacca, che controlla e calcia potente con il destro. Falcone cerca la presa, sbaglia l’intervento, ma riesce comunque a respingere. Il match successivamente,