Lecco: cessione sempre più intrigata per Di Nunno

Come riportato da Leccochannelnews.it, la questione relativa alla cessione del club si complica ulteriormente. Spunta l’ipotesi che la famiglia Di Nunno non voglia realmente vendere la società.

Con Alex Lin che continuerebbe a bussare alla porta dell’imprenditore, senza ricevere mai una concreta risposta per portare a termine l’operazione. Il patron ha proposto agli ultimi due di rimanere in società con il 30% delle quote per lasciarle in gestione ai figli. Questo cancellerebbe la possibilità di coinvolgere gli imprenditori locali.