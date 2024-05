Playoff Serie C: Juve U23 avanti a Caserta, Triestina rimontata dal Benevento. I risultati parziali

Si concludono con i seguenti risultati i primi tempi delle gare di ritorno dei playoff di Serie C, valevoli per il primo turno nazionale. Si fa sempre più dura per il Perugia che, dopo la sconfitta per 2 a 0 dell’andata, pareggia 1 a 1 contro la Carrarese. La Juventus U23 risponde alla sconfitta di misura rimediata in casa e a Caserta conduce per 0-1 grazie al gol di Sekulov, mentre il Benevento rimonta la Triestina e va a riposo sul risultato di 2 a 1. 0 a 0 tra Catania e Atalanta U23, stesso risultato tra Vicenza e Taranto con le due squadre scese però in campo alle 21 e non alle 20:30.

Di seguito i risultati parziali:

BENEVENTO-TRIESTINA 2-1 (andata 1-1; Marcatori: Malomo, Ciciretti, Perlingieri)

CASERTANA-JUVENTUS U23 0-1 (andata 1-0; Marcatore: Sekulov)

CATANIA-ATALANTA U23 0-0 (andata 1-0)

CARRARESE-PERUGIA 1-1 (andata 2-0; Marcatori: Lisi, Panico)

VICENZA-TARANTO 0-0 (iniziata alle 21, primo tempo in corso. Andata 1-0)