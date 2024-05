Playoff Serie C: petardi e fumogeni in campo, primo tempo di Vicenza-Taranto sospeso per 10 minuti (VIDEO)

Vicenza-Taranto è uno dei match del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, il cui ritorno si sta disputando questa sera. Prima del fischio d’inizio si sono registrati scontri tra le tifoserie in cui sono rimaste coinvolte anche le forze dell’ordine. Le tensioni si sono spostate anche all’interno dell’impianto: nei primi minuti del primo tempo l’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco per 10 minuti a causa di lanci di petardi e fumogeni nel terreno di gioco.

Calcio, serie C. Fumogeni e petardi in campo, Vicenza-Taranto sospesa per 10 minuti. Scontri prima della gara. pic.twitter.com/n2NFnrQaLE — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) May 18, 2024