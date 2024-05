Playoff Serie C: il Perugia vince ma non basta, passa la Carrarese. Il Benevento vince e passa il turno. I risultati finali

Si sono appena concluse le gare di ritorno dei playoff di Serie C, valevoli per ritorno del primo turno nazionale, iniziate alle 20.30. Vittoria per 0-1 amara per l’Atalanta U23 che, dopo la sconfitta dell’andata con lo stesso risultato, non riesce eliminare il Catania. Gli etnei volano ai quarti di finale per via della vittoria in Coppa Italia. Anche al Perugia la vittoria non basta per avere la meglio sulla Carrarese, mentre la Juventus U23 vince 1-3 e ribalta lo 0-1 dell’andata. Successo importante del Benevento, che trionfa in rimonta per 2 a 1 e, con l’1-1 dell’andata, accede al prossimo turno ai danni della Triestina. Ancora in corso la seconda frazione di gioco di Vicenza-Taranto, match iniziato alle 21 e sospeso per 10 minuti ad inizio primo tempo per lancio di fumogeni e petardi in campo.

BENEVENTO-TRIESTINA 2-1 (andata 1-1; Marcatori: Malomo, Ciciretti, Perlingieri)

CASERTANA-JUVENTUS U23 1-3 (andata 1-0; Marcatore: Sekulov, Cerri, Guerra, Paglino)

CATANIA-ATALANTA U23 0-1 (andata 1-0; Marcatori: Balde)

CARRARESE-PERUGIA 1-2 (andata 2-0; Marcatori: Lisi, Panico, Sylla)

VICENZA-TARANTO 0-0 (iniziata alle 21, secondo tempo in corso. Andata 1-0)

SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI: Benevento, Carrarese, Juventus U23, Catania.