Sampdoria, Mancini: «Da domani si volta già pagina. Un grazie sincero ai nostri tifosi» (FOTO)

La doppietta di Diakitè siglata ieri sera ha permesso al Palermo di accedere alle semifinali playoff e di eliminare la Sampdoria. Il direttore sportivo blucerchiato, Andrea Mancini, ha subito condiviso un post sui social per ringraziare i tifosi liguri per il sostegno mostrato in questa stagione. Ecco le sue parole:

«Presidente, squadra ,mister, staff, dirigenti e tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte. Oggi voglio porgere a tutti il mio più sentito “grazie”. È stato un anno duro, complicato, ma stimolante e gratificante. La Sampdoria, la nostra amata Samp é ripartita e da domani si volta già pagina con nuova voglia e determinazione. Con voi, straordinari ed unici tifosi al nostro fianco. A voi il mio grazie più sincero».

