Serie A: Inter sconfitta 1 a 0 da un ottimo Sassuolo, Ballardini non molla la salvezza. La classifica aggiornata

Il Sassuolo non intende arrendersi e manda un chiaro segnale per lotta salvezza. Al Mapei Stadium i neroverdi vincono 1 a 0 contro l’Inter: basta la rete di Laurienté nel primo tempo per vincere contro i nuovi campioni d’Italia. Ottima prova per gli uomini di Davide Ballardini, che ancor prima di andare in vantaggio avevano provato a mettere in difficoltà gli avversari. Ci pensa anche il Var a non spezzare le speranze degli emiliani, in quanto al 45′ viene annullato per fuorigioco il gol dell’1 a 1 siglato da Lautaro Martinez.

Nella ripresa la squadra allenata da Simone Inzaghi si fa vedere spesso nella metà campo neroverde, ma il Sassuolo respinge con molta organizzazione ogni tipo di minaccia. Con questo successo i padroni di casa agganciano momentaneamente l’Udinese al 18esimo posto a quota 2 punti, e vanno a -2 dalla 17esima posizione occupata dal Frosinone, a pari punti con l’Empoli (che affronterà domani) e il Verona. Sconfitta indolore invece per i nerazzurri che hanno già festeggiato il 20esimo scudetto lunedì 22 aprile.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89*

Milan 70

Juventus 65

Bologna 64*

Roma 59

Atalanta 57 **

Lazio 56*

Fiorentina 50**

Napoli 50

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 29*

Salernitana 15

* Una gara in più

** Una gara da recuperare