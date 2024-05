Serie A: il Var annulla il gol di Lautaro. All’intervallo Sassuolo in vantaggio 1 a 0 contro l’Inter

Si è concluso in questi istanti il primo tempo di Sassuolo-Inter, match della 35esima giornata di Serie A. Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1 a 0: al gol di Laurienté, che premia un’ottima prima frazione di gioco dei neroverdi contro i nuovi campioni d’Italia. Gli uomini di Ballardini partono col piede giusto e impegnano Audero col tiro di Lipani. Prova a rispondere Martinez con una conclusione terminata sull’esterno della rete, e subito dopo l’esterno francese sfrutta l’assist di Doig battendo il portiere nerazzurro. Sanchez e compagni provano a reagire e in pieno recupero pareggiano con Lautaro Martinez, che sfrutta una deviazione sul tiro di Carlos Augusto: il Var annulla la rete dell’argentino per fuorigioco.

Continue Reading