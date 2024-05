Ternana-Catanzaro, Vivarini: «Abbiamo bisogno di prendere ancora più consapevolezza dei nostri mezzi»

Domani pomeriggio il Catanzaro farà visita alla Ternana. Vincenzo Vivarini ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole, riprese da CalcioCatanzaro.it:

«Abbiamo bisogno di prendere ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. Con il Venezia è uscita fuori la partita che volevamo al di là del risultato. In questo momento è importante fare sempre la miglior prestazione possibile e anche a Terni dovremo provare a mettere in campo grande personalità per ottenere la vittoria.

Infortunati? Mi dispiace di questo, già non abbiamo Ghion, D’Andrea e ora bisogna valutare anche le condizioni di Ambrosino che ha preso una bella botta dietro la schiena e ci preoccupa un po’. Si è sottoposto a risonanza, ma ancora dobbiamo capire bene l’entità del problema. Per questo motivo ho detto alla squadra che sono tutti indispensabili.

La Ternana è attrezzata come tutte le altre squadre di Serie B. Possiede giocatori di livello assoluto per la categoria come Pereiro, Luperini e Raimondo. Ma sono ragazzi interessanti anche Lucchesi e Amatucci che è un centrocampista che avevamo seguito anche noi. Gara d’andata? Avevamo fatto fatica a fare il secondo gol perchè ci aspettavano molto bassi, è servita una bella giocata di D’Andrea per vincerla. Adesso, però, bisogna tapparsi le orecchie e spingere al massimo. Queste gare sono quelle ideali per noi per cercare di tenere i ritmi alti e la tensione alle stelle.

Cerchiamo sempre di non caricare troppo di lavoro i ragazzi. Stiamo facendo delle rotazioni in questa fase del campionato, qualcuno magari può essere più stanco e quindi valuteremo se è il caso di farlo riposare. È giusto che uno come Situm possa tirare un po‘ il fiato e senza Sounas è chiaro che dobbiamo pensare a qualche alternativa in quel ruolo. Non abbiamo D’Andrea e bisogna valutare meglio Stoppa, Brignola e magari Oliveri più alto. Le soluzioni non mancano. Brighenti? Può essere che da lunedì torni ad allenarsi con il gruppo. Donnarumma? Un giocatore con un’esperienza e una qualità come la sua può darci una grossa mano in questo finale di stagione».