Mercato Fiorentina, Bonaventura può andare: al suo posto un bianconero | È il sostituto ideale

Il centrocampista Viola, che è in scadenza di contratto, lascerà Firenze per far posto ad un nuovo colpo proveniente dal club bianconero.

E’ stato un anno vissuto tra alti e bassi per la Fiorentina dal punto di vista sportivo. Dopo un inizio che aveva fatto sognare i tifosi infatti la squadra toscana è calata dal punto di vista dei risultati in campionato. Al contrario invece sono andate molto meglio le cose nelle altre competizioni. Ciò nonostante però in casa Viola a giugno potrebbe partire una vera e propria rivoluzione.

A partire dalla panchina, dove Vincenzo Italiano in scadenza contrattuale non rinnoverà e lascerà la città. Sempre dal punto di vista degli accordi giunti ormai al termine poi troviamo anche la questione legata a Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è stato autore di una stagione eccellente, dove ha giocato alla grande. A conferma di ciò ci sono anche i numeri, che lo vedono aver messo a segno ben sette reti in Serie A.

Tuttavia i suoi rapporti con la società non sono proprio idilliaci, e di conseguenza si è praticamente giunti alla conclusione che questo sarà l’ultimo anno di Jack in maglia fiorentina. Allo stesso modo però i Gigliati dovranno trovare un sostituto di livello per far fronte a questo addio, e a quanto pare hanno individuato un grande nome che al momento gioca nel club bianconero.

Grande nome per il post Bonaventura

Con il centrocampista ex Milan e Atalanta che si appresta ad accasarsi in una big a parametro zero, concedendosi l’ultima grande chance della sua carriera, la dirigenza della Viola ha già cominciato a muoversi per il suo sostituto, individuando un profilo eccellente.

Stiamo parlando di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che negli scorsi mesi è stato accostato più o meno a tutti i top club del nostro campionato, e che adesso potrebbe finire a giocare a Firenze.

La Fiorentina crede nel colpaccio

Il centrocampista bianconero, che sarebbe il sostituto ideale di Bonaventura dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e non solo, negli ultimi mesi ha perso il suo appeal, tanto che è stata prevista addirittura una sua permanenza ad Udine.

Tuttavia il club friulano naviga in pessime acque, ed è a rischio retrocessione, e qualora ciò accadesse Samardzic non potrebbe rimanere in Serie B. Per questa ragione anche una destinazione come la Fiorentina, minore a livello di ambizioni rispetto a Juve o Inter, andrebbe bene pur di andarsene dalla società dei Pozzo.