Pronto presidente? Non firmo nessun rinnovo: richiesta di cessione a giugno | Per il Napoli è emergenza totale

Il calciatore ha deciso di voler lasciare Castelvolturno a fine anno, mettendo nel pallone la società, che adesso deve trovare un rimpiazzo.

Dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno, in casa Napoli la stagione che sta volgendo al termine si è rivelata un vero e proprio flop. Il club partenopeo non è riuscito a ripetersi, ma soprattutto sta rischiando di rimanere fuori da ogni piazzamento europeo. Per questo motivo dunque in estate ci sarà una rivoluzione quasi totale in casa azzurra, che coinvolgerà la panchina ma anche la rosa.

In particolare diversi big sono ormai con le valigie in mano. Su tutti c’è Victor Osimhen, che da tempo ha chiesto di andare via e verrà accontentato. Oltre al nigeriano poi anche Piotr Zielinski lascerà. Il mancato rinnovo di contratto gli consentirà di accasarsi a parametro zero all’Inter.

Ma questi due non saranno gli unici grandi nomi dei partenopei che andranno via. Nelle scorse ore infatti un altro perno del club campano ha chiesto al patron di essere ceduto a giugno, scatenando così il panico assoluto in tutto l’ambiente napoletano. La sua richiesta però dovrebbe, a malincuore, essere accettata, ma il Napoli deve subito mettersi al lavoro per il suo sostituto.

Altro addio pesante per gli azzurri

Dopo aver fatto valere l’opzione sul rinnovo automatico del contratto fino al 2025, il Napoli sta provando ad allungare ulteriormente la durata dell’accordo con Alex Meret. A sorpresa però il portiere pare aver rifiutato la proposta in quanto a giugno vuole essere ceduto.

Le continue critiche ricevute nel corso di questa stagione gli hanno fatto maturare questa decisione, e Aurelio De Laurentiis, anche per non perderlo a parametro zero tra poco più di un anno, pare essere deciso ad accontentarlo. Di conseguenza gli azzurri dovranno mettersi alla ricerca di un nuovo estremo difensore affidabile, considerando che difficilmente si vorrà già puntare sul giovane Elia Caprile.

Dove potrebbe giocare Meret?

Ancora è molto complicato immaginare quali pali potrebbe difendere il prossimo anno l’estremo difensore friulano, anche se come al solito sono già iniziate a spuntare le prime ipotesi.

Tra i club di media-bassa classifica spicca di sicuro il Monza, che potrebbe perdere Di Gregorio, destinato ad una big, mentre non è da escludere l’idea Milan, che a causa dei continui problemi di Maignan vuole una riserva affidabile e di spessore.