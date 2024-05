Milan, altro che attacco: il vero big arriva in difesa | Agente in sede per la firma

Retroguardia blindata per i rossoneri grazie all’acquisto di un grande profilo, pronto a guidare la squadra verso importanti successi.

Sarà rivoluzione totale in casa milanista la prossima estate, visto che dopo la stagione pessima che è stata vissuta, è necessaria una svolta assoluta. In primis il cambiamento arriverà dalla panchina, con Stefano Pioli che, nonostante il contratto fino al giugno del 2025, verrà esonerato proprio a causa dei risultati negativi ottenuti nella annata corrente.

Allo stesso modo poi diversi cambi arriveranno anche dal punto di vista della rosa. L’idea è quella di prendere diversi innesti e rinfrescare completamente l’organico. Ad esempio in attacco con l’addio certo di Olivier Giroud, destinato negli Stati Uniti, si proverà a prendere un nuovo bomber di alto livello che possa sostituirlo al meglio. La speranza dei tifosi è quella che venga preso un top player assoluto, ma secondo quanto concerne dalle recenti indiscrezioni ciò non accadrà.

L’idea della società milanese è infatti quella di prendere un fuoriclasse, ma non per il reparto offensivo, bensì per la retroguardia. Un calciatore di primissimo livello infatti è finito nel mirino del Diavolo, tanto che la dirigenza rossonera ha già incontrato il suo agente per trattare i termini dell’accordo, che dovrebbe arrivare a breve in maniera ufficiale.

Top player difensivo per il Milan

La società milanese vuole mettere a segno un grande colpo per il proprio reparto arretrato, anche in previsione di un addio importante. E’ molto probabile infatti che uno tra Tomori, Thiaw e Kalulu venga ceduto. Dunque il club sette volte campione d’Europa sta lavorando a diversi nomi.

Tra questi troviamo Alessandro Buongiorno, che si sta consacrando con la maglia del Torino, ma anche diversi profili esteri come Lacroix e Diego Carlos. E’ proprio questo il profilo che piace maggiormente al Diavolo. Il centrale brasiliano, al momento in forza all’Aston Villa, è da sempre un pallino milanista, e a luglio Moncada potrebbe finalmente fargli indossare la casacca rossonera.

Il Milan lavora sul prezzo

Il calciatore verdeoro è stato acquistato due estati fa per circa 30 milioni di euro, e i Villains vorrebbero incassare proprio una cifra del genere per lasciarlo andare, in modo da non avere una grossa valutazione a bilancio.

L’idea del Diavolo dunque sarebbe quella di ridurre la richiesta fino ad almeno 25 milioni, magari però andandolo a prendere in prestito con obbligo o diritto di riscatto.