Playoff serie B Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Conta solo vincere e andare in semifinale»

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara di Palermo-Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Una finale, perche è una partita secca da dentro o fuori, non abbiamo altri giorni a cui pensare. Solo un risultato a favore nostro, cercheremo di fare la partita. l’obiettivo finale è quello di vincere. In queste partite non ci sono vantaggi o svantaggi, conta solo passare il turno e andare in semifinale. Dobbiamo vincere e non abbiamo altri obiettivi».