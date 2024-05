Playoff serie B. Le formazioni ufficiali di Palermo-Sampdoria

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Sampdoria, valevole per il turno preliminare Play Off del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30.

PALERMO: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 11 Insigne, 14 Ranocchia, 23 Diakité, 27 Soleri, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 20 Vasic, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè.

Allenatore: Mignani.

SAMPDORIA: 1 Stankovic, 2 Piccini, 7 Esposito, 8 Ricci, 9 De Luca, 16 Borini, 21 Giordano, 23 Depaoli (Cap.), 28 Yepes, 33 Gonzalez, 87 Ghilardi.

A disposizione: 22 Ravaglia, 3 Barreca, 4 Vieira, 5 Askildsen, 10 Verre, 13 Conti, 14 Kasami, 19 Alvarez, 25 Ferrari, 40 Stojanovic, 46 Leoni, 80 Benedetti.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Colombo (Como)

AA1: Lo Cicero (Brescia)

AA2: Mondin (Treviso)

IV UFFICIALE: Collu (Cagliari)

VAR: Mariani (Aprilia)

AVAR: Meraviglia (Pistoia)